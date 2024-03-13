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Поступления в бюджет РФ из новых регионов выросли на треть

ФНС: налоговые сборы в новых регионах РФ выросли на треть по сравнению с 2022-м

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Налоговые сборы в новых регионах РФ в 2023 году выросли на треть (34%) по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил замруководителя ФНС Константин Чекмышев на расширенном заседании коллегии Счетной палаты, передает «Ведомости».

По словам чиновника, несмотря на снижение налоговой нагрузки, сборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областях составили 210 млрд руб. При этом отмечается двукратный рост налоговых поступлений в бюджет в январе и феврале 2024 года по сравнению с аналогичными показателями 2023 года.

До этого ФТС отчиталась о налоговых сборах по гибким экспортным пошлинам.

В 1 октября 2023 года в России действуют плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на товары от алкоголя и табака до металлов и удобрений. Размер пошлины зависит от курса доллара и составляет от 4 до 7%.

Ранее налоговые поступления в бюджет РФ достигли рекорда.

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