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Инфляция в США резко выросла в феврале вопреки ожиданиям

Инфляция в США перешла к росту и достигла отметки в 3,2% в феврале

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Shutterstock

Потребительские цены в США в феврале выросли на 3,2% в годовом выражении, что стало неожиданностью для аналитиков и ускорением инфляции по сравнению с январскими 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Минтруда страны.

Согласно опросам Trading Economics, эксперты в среднем ожидали сохранения инфляции в Штатах на январском уровне 3,1% в годовом исчислении. Между тем, достигнутый в прошлом месяце показатель роста цен оказался максимальным за последние 5 месяцев.

При этом энергоносители в феврале подешевели на 1,9% относительно того же месяца 2023 года после снижения на 4,6% в январе. В том числе бензин стал дешевле на 3,9%. Продовольственная инфляция замедлилась до 2,2% с январских 2,6%.

В месячном выражении общий индекс потребительских цен (CPI) увеличился в США на 0,4% после роста на 0,3% в январе. Базовая инфляция с исключением волатильных цен на продукты и энергию (индекс Core CPI) подскочила на 0,4% как в феврале, так и в январе. В годовом исчислении Core CPI ускорился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Неожиданный всплеск инфляции в Штатах дает Федрезерву дополнительный повод для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем мартовском заседании. Целевой уровень инфляции ФРС составляет 2% в годовом исчислении.

До этого в палате представителей раскритиковали проект бюджета Белого дома.

Ранее в США выросло число пенсионеров-миллионеров.

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