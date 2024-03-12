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Евро взлетел выше 100 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с конца февраля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро во время торгов на Мосбирже 12 марта поднимался выше 100 рублей. Как сообщает «Коммерсант», в последний раз валюта достигала такого уровня 28 февраля текущего года.

Отмечается, что в 16:40 мск евро уже опустилось до 99,95 рубля (+0,91%), что по-прежнему превышает ранние показатели. Растут и юань с долларом: по состоянию на 16:45, китайская валюта подорожала до 12,74 рубля (+1,16%), американская — до 91,62 рубля (+1,1%).

12 марта курс рубля на торгах Мосбиржи обновил недельный минимум и потерял 0,6% к большинству ключевых валют. Как объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, это могло произойти из-за сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано санкциями и геополитикой.

По мнению специалиста, эти факторы могут как уменьшить дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, так и сохранить его под влиянием возросших бюджетных расходов РФ и относительно высокого объема выводимого из страны капитала.

Ранее аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ 22 марта.

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