В УК ПСБ исключили снижение ставки ЦБ в ближайшее время

Снижения ключевой ставки Банка России в ближайшие три месяца ждать не стоит. Такое мнение высказал в аналитической записке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, комментируя последние макроэкономические данные и риторику регулятора, копия есть у «Газеты.Ru».

«Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что совет директоров обсуждал как сохранение ключевой ставки на прежнем уровне 16%, так и ее повышение. Кроме того, регулятор пересмотрел в сторону повышения прогнозный диапазон по ключевой ставке — до 13,5-15,5% в 2024 году и 8-10% в 2025-м», — напомнил эксперт.

По его словам, опубликованные данные об инфляционных ожиданиях граждан и компаний на уровне 9,5-12%, то есть в 2,5-3 раза выше целевого показателя ЦБ на 2024-й, а также текущие темпы роста потребительских цен не позволяют рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Рясков допустил, что при устойчивом замедлении инфляции Банк России может приступить к постепенному снижению ставки уже во второй половине 2024 года. Тем не менее, как полагает эксперт, по итогам текущего года ставка все равно не опустится ниже отметки 11% годовых.

На февральском заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Ранее ЦБ Аргентины резко снизил ключевую ставку.