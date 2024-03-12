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Первый замглавы Сбера Ведяхин рассказал о работе сервиса «Безопасная сделка»

Сервис Сбера обеспечил безопасность первой сделки на цифровой платформе РЭО

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Unsplash

Новый сервис Сбера «Безопасная сделка», в основе которого лежит технология смарт-контрактов, обеспечивает прозрачность расчетов на цифровой площадке Российского экологического оператора (РЭО) и гарантирует их безопасность для обеих сторон. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отмечается, что первая сделка с применением сервиса уже была проведена на платформе РЭО. Покупателем и продавцом пилотной сделки стали «Лоскутпром» и «Экомир».

Как объяснил Ведяхин, средства покупателя сначала поступают на номинальный счет и замораживаются, а зачисляются на счет продавца только после подтверждения от платформы РЭО. Удержание средств до продажи лота позволяет обеспечить безопасность сделки как для продавца, так и для покупателя.

«Этот процесс стопроцентно отсеивает недобросовестных контрагентов и повышает доверие участников рынка друг к другу», — подчеркнул первый замглавы Сбера.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что принцип работы сервиса такой же, как у эскроу-счетов.

«Пока контрагент не выполнит обязательства, средства будут храниться в банке. ЭТП призвана стать удобным инструментом экономики замкнутого цикла для всех игроков нашей отрасли, а также смежных сфер», — сказал он.

Напомним, электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов РЭО была создана в сентябре 2022 года.

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