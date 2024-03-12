ВТБ запустит программу поддержки будущих мам и детей

В рамках Года семьи ВТБ запускает бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, сообщает пресс-служба банка.

Начиная с прошлого года ВТБ развивает концепцию «Семейного банка» для обеспечения комплексного обслуживания семей. Для дополнительной заботы о семьях с детьми банк совместно с крупными игроками в области технологий и медицины запускает социальный проект, который направлен на снижение числа вынужденных прерываний беременности, риска смертности новорожденных и, как результат, повышение уровня рождаемости. Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров «Мать и дитя» и медтех-холдинг «Доктис», «Ростелеком», группа компаний «Цифромед» и страховая компания «Пульс».

Программа включает онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный мониторинг состояния будущей мамы, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги.

Как уточнили в банке, уже в марте этого года программа стартует в Республиках Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), а также в Астраханской и Владимирской областях. Кроме того, в пилотном запуске участвуют госпиталь в Москве и клиника в Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы и расширении списка медицинских учреждений, где беременные женщины смогут подключиться к проекту.

Присоединиться к проекту можно в ВТБ Онлайн. Будущей маме достаточно иметь карту «Мир» ВТБ, встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг, предусмотренных программой. Чтобы продлить участие в программе после рождения ребенка, нужно оформить получение пособий на карту «Мир» ВТБ. На этом этапе она включает в себя страхование на случай критических заболеваний и распространяется на всех детей в семье до 18 лет.

«В ближайшие три года программой потенциально смогут воспользоваться более полумиллиона российских женщин – это значительный вклад в улучшение демографии в нашей стране и здоровье будущих поколений россиян», – отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер считает, что благодаря цифровизации медпомощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных.

«Уверен, новая программа поддержки будущих мам и детей станет по-настоящему семейным медицинским помощником, откроет им новые возможности лечения и контроля состояния здоровья», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год назван Годом семьи. По его словам, поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей входят в число ключевых стратегических приоритетов.

Также в ходе послания Федеральному собранию президент объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Владимир Путин предложил продлить срок действия семейной ипотеки и программы материнского капитала минимум до 2030 года.