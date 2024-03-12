В России впервые начнут производить оригинальный кубинский ром

«Абрау-Дюрсо» запустила первое в России производство оригинального кубинского рома Danza del Fuego. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Группа заключила договор о сотрудничестве с известным производителем кубинского рома — госкорпорацией Corporación Cuba Ron S.A. Все партии будут выпускаться под контролем последней.

«Для нас возможность работы с признанными мировыми мастерами по производству рома — большая честь и признак наивысшего доверия. Мы благодарны нашим партнерам за возможность стать первой компанией, выпускающей настоящий кубинский ром на своей производственной площадке в России», — прокомментировал президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Основная часть производственного процесса сосредоточена на Кубе. В России будет проходить лишь заключительный этап создания Danza del Fuego, а именно разбавление прибывшего дистиллята очищенной водой до необходимых 40%, фильтрация и розлив по бутылкам.

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