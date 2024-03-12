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Стало известно, насколько подорожали новостройки в России

Годовой рост цен на новостройки в мегаполисах РФ превысил 16%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

За год стоимость квадратного метра в новостройках крупнейших городов России выросла в среднем на 16%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании «Яндекс Недвижимость».

«В феврале цены на первичную недвижимость в крупнейших городах России выросли незначительно — средний рост стоимости квадрата в новостройках составил 2%. Однако за год (февраль 2024 в сравнении с февралем 2023) цена в изучаемых городах выросла существенно — в среднем на 16%», — отмечается в исследовании.

Наибольший рост цен за год зафиксирован в Сочи (+29%), Нижнем Новгороде (+24%), Владивостоке (+23%), Калининграде (+22%) и Ростове-на-Дону (+21%). Минимальная динамика отмечена в Санкт-Петербурге (+6,5%), Новосибирске (+9%) и Краснодаре (+10%).

В феврале квадратный метр дороже всего обходился покупателям в Сочи (418 тыс. руб.), Москве (331 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (241 тыс. руб.), Казани (200 тыс. руб.) и Владивостоке (173 тыс. руб.).

За последний месяц зимы максимальный рост цен наблюдался во Владивостоке (+4%), Москве (+3,5%) и Екатеринбурге (+3%). Минимальная положительная динамика отмечена в Новосибирске (+0,4%), Санкт-Петербурге (+0,5%) и Перми (+0,6%). Краснодар стал единственным городом с небольшим снижением (-2%).

По оценкам аналитиков, до февраля Москва была единственным мегаполисом, где «квадрат» на вторичном рынке стоил дороже, чем в новостройках. Однако в прошлом месяце ситуация изменилась — первичное жилье подорожало на 1,2% относительно «вторички». Годовой рост цен на столичные новостройки составил 12%.

До этого в России спрогнозировали рост спроса на загородные дома к лету.

Ранее в России запустили ИИ-сервис по оценке стоимости жилья.

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