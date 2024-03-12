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ЦБ Аргентины резко снизил ключевую ставку

ЦБ Аргентины снизил ключевую ставку на 20% на фоне замедления инфляции

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Marcos Brindicci/Reuters

Центральный банк Аргентины неожиданно снизил базовую процентную ставку до 80% со 100%. Об этом сообщает CNBC.

Поводом для снижения стало ежемесячное замедление темпов инфляции в стране и укрепление песо по отношению к доллару США, отмечает издание.

Статистическое агентство Аргентины должно опубликовать февральские данные по инфляции во вторник. Экономисты ожидают, что рост потребительских цен составит 15% за месяц. Для сравнения: в январе инфляция в стране составила 21%, в декабре — 26%. Однако в годовом исчислении инфляция, скорее всего, превысит 280%.

Несмотря на экономическую ситуацию, Аргентина является одним из самых популярных среди россиян мест для получения вида на жительство (ВНЖ). По итогам 2023 года резидентами этой страны стали 3,7 тыс. граждан РФ.

Ранее сообщалось, что бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума.

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