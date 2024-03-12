ОПЕК и МЭА бьют рекорды по разногласиям в оценках нефтяного спроса

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) бьют рекорды по разногласиям в оценках роста спроса на нефть. В феврале этого года разрыв между их прогнозами достиг 1,03 млн баррелей в сутки, что является максимумом по крайней мере с 2008 года, свидетельствуют данные Reuters.

По расчетам МЭА, в 2024 году спрос на нефть увеличится лишь на 1,22 млн баррелей в день. ОПЕК же ждет гораздо более высокого роста — на 2,25 млн баррелей. Разница составляет около 1% от мирового потребления нефти.

«МЭА полагает, что энергопереход к возобновляемым источникам ускорится намного быстрее. Обе организации загнали себя в определенные позиции, из-за чего прогнозы столь разнятся», — пояснил экс-глава нефтяного департамента агентства Нил Аткинсон.

Анализ издания показал, что февральский разрыв в прогнозах стал рекордным по крайней мере за 16 лет. В МЭА считают, что замедление роста спроса отражает возврат к допандемийным трендам, в частности из-за развития электромобилей.

В ОПЕК же подчеркивают, что их оценка на 2023 год лишь немного отличается от первоначальной в прошлом июле.

«Многие другие аналитики сначала занижали прогнозы, а затем постоянно повышали их», — заявили в организации, не прокомментировав данные на 2024 год.

В среднесрочной перспективе разногласия между МЭА и ОПЕК также велики. Агентство ждет пика спроса на нефть к 2030 году на фоне энергоперехода, тогда как в ОПЕК отвергают такой сценарий.

Опрос издания показал, что оценки 26 аналитиков банков и компаний в среднем ближе к МЭА и составляют 1,3 млн баррелей. При этом 12 из 20 респондентов не прогнозируют пика спроса к 2030 году, что совпадает с позицией ОПЕК.

Экс-глава МЭА Аткинсон считает преждевременным прогнозировать пик спроса уже в этом десятилетии из-за растущих потребностей развивающихся стран. Топ-менеджер Energy Aspects Амрита Сен, напротив, ждет, что МЭА продолжит повышать оценки, а пик спроса окажется выше их нынешних прогнозов.

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