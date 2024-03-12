Чистая прибыль Сбера в феврале выросла до 120,4 млрд рублей

Команда Сбера продолжает месяц за месяцем улучшать финансовые результаты, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, комментируя опубликованные финансовые результаты Сбера за февраль 2024 года.

Напомним, сегодня Сбербанк опубликовал финансовые результаты за февраль 2024 года, по результатам которых чистая прибыль выросла на 4,8% (до 120,4 млрд рублей) по сравнению с февралем 2023 года. Всего по итогам первых двух месяцев текущего года чистая прибыль Сбера выросла на 4,7% год к году – до 235,5 млрд рублей.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что общий кредитный портфель банка, несмотря на давление на корпоративное и розничное кредитование, вырос за месяц на 0,5%. Таким образом он достиг 38,9 трлн рублей. Также Греф подчеркнул, что на фоне высоких процентных ставок сбережения клиентов в Сбере растут существенно быстрее. Объем привлеченных средств клиентов банка увеличился за месяц на 2,3% – до 34,3 трлн рублей.

«Сберу удается почти невозможное. Команда Германа Грефа месяц за месяцем улучшает финансовый результат, несмотря на многочисленные прогнозы о падении прибыли банковского сектора в этом году», — сказал он.

По мнению Суверова, таких результатов удается достичь благодаря мотивированности сотрудников и позитивному влиянию новых технологий.

«Финансовый рынок продолжает делать ставки на Сбер, недавно акции пробили психологически важный рубеж в 300 рублей за акцию и сохраняют потенциал роста», — добавил он.

По мнению финансового аналитика Дмитрия Царькова, Сбер является самым качественным бизнесом среди всех российских компаний.

«Суммарно мы имеем потенциал для инвестора в этой бумаге в районе 20-22%», — отметил он.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что держателям акций Сбера стоит оставлять их и выходить на получение дивидендов.

Планируется, что в этом году акционеры Сбера получат в виде дивидендов 50% чистой прибыли за 2023 год, то есть 750 млрд руб.