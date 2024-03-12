Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США

Трамп: TikTok представляет угрозу национальной безопасности США

close
100%
Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет Reuters.

Однако политик также отметил, что у площадки есть множество плюсов. По его словам, запрет популярного приложения не только расстроит миллионы американцев, но и укрепит позиции Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Последнюю республиканец подверг резкой критике.

Правительство США опасается, что TikTok
может передавать данные пользователей правительству КНР. Закон о запрете приложения в стране может быть принят уже на этой неделе. Площадкой пользуются более 170 млн американцев.

На прошлой неделе комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету TikTok в США.

Ранее TikTok обвинил правительство США в нарушении свободы слова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами