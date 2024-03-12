Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет Reuters.

Однако политик также отметил, что у площадки есть множество плюсов. По его словам, запрет популярного приложения не только расстроит миллионы американцев, но и укрепит позиции Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Последнюю республиканец подверг резкой критике.

Правительство США опасается, что TikTok

может передавать данные пользователей правительству КНР. Закон о запрете приложения в стране может быть принят уже на этой неделе. Площадкой пользуются более 170 млн американцев.

На прошлой неделе комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету TikTok в США.

Ранее TikTok обвинил правительство США в нарушении свободы слова.