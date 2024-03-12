Французская Alstom продала свою долю в «Трансмашхолдинге» за полцены

Французская компания Alstom продала свою долю в «Трансмашхолдинге» (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора и совладельца ТМХ Кирилла Липу.

Речь идет о 20% акций холдинга. Стоимость сделки не раскрывается.

По словам Липы, ТМХ планирует перерегистрироваться с Кипра в Москву. «Переезд» запланирован на март — апрель 2024 года.

Alstom — крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. В марте 2022 году производитель объявил о приостановке поставок в Россию.

В сентябре 2023 года «Трансмашхолдинг» попал под санкции США. Через два месяца стало известно о планах Alstom продать свою долю в ТМХ.

Ранее сообщалось о резком росте ставок на ж/д перевозки контейнеров в России.