Стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Лещенко является учредителем компании «Домодедовский инженерный центр», которая существует на рынке уже более 30 лет. Певцу принадлежит 50% бизнеса.

Согласно последним данным, поступившим в налоговую службу, выручка центра составила 72 млн рублей, прибыль — 20 млн рублей.

Также отмечается, что у артиста нет задолженностей перед налоговой. Лещенко оплатил 2,2 млн рублей за заработок, еще 1,4 млн рублей были направлены в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.

До этого в России зафиксировали рекордный рост доходов компаний. Так, совокупная прибыль отечественного бизнеса по итогам 2023 года увеличилась на 24%, достигнув 38,3 трлн рублей. При этом убыток, напротив, сократился на 19,5%, до 5 трлн рублей.

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