В России спрогнозировали рост спроса на загородные дома к лету

Спрос на загородные дома в России к лету 2024 года вырастет на 15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор маркетингового отдела строительной компании «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

«В 2024 году сильнее всего к покупке дома россиян подтолкнет экономика. Стремительное повышение процентов по ипотеке, угроза отмены льготных программ и удорожание побуждают людей строить сейчас. К примеру, Минфин объявил о необходимости снижения доли льготных кредитов в первичке с 90% (такой показатель был к концу 2023 года) до 20-25%», — пояснил Лутовинов.

Растет и стоимость недвижимости. В 2024 году цены на строительство домов у подрядчиков с более 20-летним опытом работы на рынке и репутацией поднимутся в среднем на 15-17% в зависимости от региона, оценил эксперт.

Он добавил, что еще со времен COVID-19 предпочтения потребителей изменились в сторону простора, свободы для каждого члена семьи.

«Также строительство дома с нуля позволяет получить жилье, соответствующее потребностям владельца. Спрос на загородные дома увеличивается и из-за повышенного интереса к экологически чистой жизни и желанию жить вдали от городской суеты», — отметил эксперт.

Как сообщала «Газета.Ru», на 15 февраля 2024 года в Москве и Подмосковье насчитывалось 86 таунхаусов на первичном рынке жилья, что на 37% меньше показателя на 15 января.

Ранее в Госдуме нашли способ снизить ставки по ипотеке.