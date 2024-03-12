Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций

Способы, которыми россияне сегодня могут рассчитываться за границей, назвал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Он отметил, что схемы отличаются в зависимости от страны и суммы.

Если лететь в Турцию как пакетный турист, то все платежи совершаются дома в рублях, а с собой достаточно взять немного наличных. Если планируется отдых «дикарем», наличных потребуется гораздо больше. В этом случае можно открыть счет с виртуальной картой, которая подходит для расчетов в крупных торговых центрах и гостиницах. При этом перевести на нее деньги можно только с комиссией в несколько процентов, а курс может быть не самым выгодным.

Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран. В ряде случаев это можно сделать, даже не покидая пределов России, отметил эксперт. Эксперт предупредил, что при этом вовремя нужно уведомить ФНС об открытии счета.

Большие суммы – например, для крупной покупки или бизнеса – можно переводить через банки, которые пока этим занимаются. Однако это тоже может быть не очень выгодно, а деньги придут в другую страну через конвертацию в третью валюту, пришел к выводу специалист.

До этого ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Кроме того, регулятор решил продлить запрет на взимание комиссии при выдаче валюты других государств с вкладов и счетов граждан. Эти ограничения также будут действовать следующие шесть месяцев.

Также в 2023 году россияне заказывали товары из-за границы по интернету в 3,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Но при этом многие жители России перестали делать оформлять заказы в интернет-магазинах Asos, Poizon, iHerb, Zara, eBay и Amazon. Причиной стали трудности с созданием заказа и оплатой иностранными банковскими картами.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.