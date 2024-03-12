Комитет ГД одобрил законопроект о суммах ущерба от экономических преступлений

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических составов преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в апреле 2023 года депутатами фракции «Новые люди» и принят в первом чтении в мае. Им предлагалось повысить суммы ущербов в некоторых статьях Уголовного кодекса РФ.

Зампред комитета Ирина Панькина, которую цитирует «Парламентская газета», пояснила, что законопроект направлен на гуманизацию уголовного наказания в сфере экономической деятельности. Она пояснила, что речь идет об увеличении крупного и особо крупного размера ущерба по ряду экономических статей, таких как конкуренция и большому блоку налоговых статей. Документ предлагает увеличить размер ущерба в 5 и 7 частях статьи 159 «мошенничество». Если значительный ущерб в первом чтении в действующей норме составлял 10 тысяч рублей, то сейчас ко второму чтению предлагается установить — не менее 250 тысяч.

В конце февраля правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающие повышение на 25% порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду налоговых статей.

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