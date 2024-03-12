Крым и Турция обсуждают возобновление морского сообщения

Постпред республики Крым при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.

«Турция весьма настойчиво обсуждает с нашей страной вопросы морских перевозок, в том числе зерновую сделку и параллельный импорт товаров из третьих стран», — рассказал он.

По его словам, для Крыма особенно важно, чтобы в повестке также присутствовал вопрос возобновления морского торгового и пассажирского сообщения по приемлемой для обеих сторон схеме. О такой схеме крымские деловые круги готовы договариваться с Турцией.

Мурадов добавил, что в перспективе также налаживание регулярного торгового судоходства с портами Сирии.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией без каких-либо переговоров прекратилось в 2017 году.

До этого министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины заявил, что в Турции вводят санкции в отношении судов, прибывающих в страну из портов Крыма.

Ранее в Крыму назвали провалом переговоры Эрдогана и Зеленского.