Немецкое издание пояснило, в каком случае ЕС конфискует активы РФ

Европейский союз планирует конфисковать замороженные российские активы только в случае, если Россия откажется оплатить восстановление Украине после окончания боевых действий. Об этом сообщает издание Welt, ссылаясь на анонимные источники.

В публикации говорится, что в Евросоюзе сохраняется негативное отношение к конфискации российских активов. Отмечается, что деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны.

«ЕС хочет конфисковать их только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины», — пишут журналисты.

Авторы статьи подчеркивают, что в ЕС видят в конфискации российских активов противоречие нормам международного права. Предполагается, что этот шаг может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать Россию на конфискацию западных активов.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных в Европе активов российского Центробанка могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины.

Ранее экономист оценил условия обмена замороженных активами россиян.