Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкое издание пояснило, в каком случае ЕС конфискует активы РФ

Welt: ЕС хочет конфисковать активы России в случае отказа платить репарации

close
100%
Global Look Press

Европейский союз планирует конфисковать замороженные российские активы только в случае, если Россия откажется оплатить восстановление Украине после окончания боевых действий. Об этом сообщает издание Welt, ссылаясь на анонимные источники.

В публикации говорится, что в Евросоюзе сохраняется негативное отношение к конфискации российских активов. Отмечается, что деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны.

«ЕС хочет конфисковать их только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины», — пишут журналисты.

Авторы статьи подчеркивают, что в ЕС видят в конфискации российских активов противоречие нормам международного права. Предполагается, что этот шаг может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать Россию на конфискацию западных активов.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных в Европе активов российского Центробанка могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины.

Ранее экономист оценил условия обмена замороженных активами россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами