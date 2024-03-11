Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер открыл новый кампус «Школы 21» в Белгороде

В отборочном интенсиве «Школы 21» в Белгороде поучаствуют более 200 человек

close
100%
Пресс-служба Сбера

У каждого кампуса «Школы 21» есть своя изюминка, региональная специфика. Об этом на церемонии открытия кампуса школы в Белгороде сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в Белгороде это гармоничный кампус, который был идеально спроектирован и создан для учебы. Отмечается, что кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области — Оскол, Нежеголь и Валуй. Площадь кампуса составляет 2700 м2. При этом в нем 200 рабочих станций.

«Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в ʺШколе 21ʺ, — отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям. Человек всегда будет создавать новые совершенные системы, и кому-то нужно будет оперировать ими, совершенствовать их», — сказал он.

Греф подчеркнул, что из-за постоянных изменений систем востребованность в специалистах, умеющих с ними работать, будет только расти.

Отмечается, что «Школа 21» в Белгороде был реализован Сбером по инициативе губернатора региона Вячеслава Гладкова, при поддержке группы компаний «Агро-Белогорье» и председателя Совета директоров белгородского холдинга Владимира Зотова.

«Для нас крайне важен образ будущего. И ʺШкола 21ʺ — это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах», — сказал Гладков.

Также 11 марта в новом кампусе стартовал первый отборочный интенсив. В нем примут участие более 212 человек. При этом всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.

Напомним, на данный момент в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов страны. До конца года запланировано открытие еще семи кампусов «Школы 21».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами