В Петербурге арестовали вице-президента акционерного банка «Россия»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил заключить под стражу вице-президента акционерного банка «Россия» Игоря Андреева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным агентства, мужчина является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. В связи с этим инстанция постановила заключить вице-президента под стражу на срок до 4 мая 2024 года.

«Октябрьский районный суд 7 марта удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Игоря Андреева», — уточнили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При этом представители акционерного банка «Россия» подтвердили информацию о задержании вице-президента. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте кредитной организации. В нем подчеркивается, что именно руководство «России» инициировало следствие по уголовному делу и задержание его фигуранта сотрудниками правоохранительных органов.

«Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — говорится в публикации.

Ранее, лишившийся лицензии КИВИ банк, направил в суд иск против своих владельцев.