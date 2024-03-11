В Госдуме объяснили низкий спрос россиян на программу долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений не пользуется высоким спросом россиян в силу двух факторов. Первый из них — после заморозки накопительной части пенсии россияне не очень доверяют подобным продуктам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Правительству придется, именно финансовому блоку правительства придется приложить определенные усилия, чтобы сделать ее (программу долгосрочных сбережений. — «Газета.Ru») интересной. Потому что после заморозки так называемой накопительной части пенсии, россияне не очень сильно доверяют этим продуктам. Поэтому придется действительно платить что-то еще дополнительное, интересное для того, чтобы продукт был востребованным», — пояснила парламентарий.

Второй фактор — программа долгосрочных сбережений в России заработала только с 1 января 2024 года.

«Программа долгосрочных сбережений, наверное, пока не пользуется таким повышенным спросом в силу тех простых обстоятельств, что была введена недавно. То есть это совершенно новый продукт», — отметила Бессараб.

По данным на 31 января 2024 года, участниками программы долгосрочных сбережений в СберНПФ стало 36 тыс. россиян. Такую статистику «Газете.Ru» дал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Он уточнил, что в среднем россияне пополняют счет на 8 тыс. руб. По прогнозам Вестеровского, в октябре-ноябре в программу долгосрочных сбережений ежемесячно будут вступать 250 тыс. человек.

Ранее в Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа для пенсии.