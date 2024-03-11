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Суд изменил меру пресечения бывшему вице-президенту РЖД Акулову

Суд Москвы отменил бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову домашний арест

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Илья Питалев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему вице-президенту ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Михаилу Акулову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно электронной базе суда, запрет определенных действий также назначили руководителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрею Воронину. Обоих арестовали в феврале 2023 года, спустя какое-то время им смягчили меру пресечения на домашний арест. Акулова и Воронина обвиняют в присвоение или растрате денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным «Коммерсанта», речь идет о растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Это период с февраля 2008 по январь 2016 года.

Издание отмечает, что, по версии следствия, Акулов и Воронин похитили деньги, используя служебное положение первого, выделенные по двум договорам между »Федеральной пассажирской компанией» и «Мехпрачечной СвЖД».

Акулов в период с 2010 по 2016 годы занимал пост генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания».

Ранее суд арестовал Акулова на два месяца по делу о мошенничестве.

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