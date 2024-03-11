Предложение таунхаусов в Подмосковье резко сократилось

На 15 февраля 2024 года в Москве и Подмосковье насчитывалось 86 таунхаусов на первичном рынке жилья, что на 37% меньше показателя на 15 января. Это следует из расчетов маркетингового агентства PRO M8 для «Газеты.Ru» на основе данных застройщиков.

Из расчетов следует, что в феврале этого года в Московском регионе было представлено всего 15 коттеджных поселков, где можно приобрести таунхаус от застройщика по цене от 10 до 25 млн руб. Число предложений упало в четырех из поселков, в девяти — осталось на уровне января.

Больше всего в феврале снизилось число предложений в двух поселках — «Британика» и «Мечта» (на 27 и 23 объекта или на 100% и на 35% по сравнению с январем 2024 года).

При этом число предложений таунхаусов в феврале выросло всего в одном поселке из 15 — «Академия Парк» (в Новой Москве в 22 км от МКАД по Киевскому шоссе). Там был выставлен на продажу один объект.

Тенденция снижения числа предложений таунхаусов в Московском регионе началась в январе, уточнили аналитики. В январе 2024 года количество таунхаусов от застройщиков уменьшилось практически на 45% по отношению к декабрю 2023 года из-за выбытия 74 таунхаусов в коттеджном поселке «Ново-Луговая» на Дмитровском шоссе. На данный момент в этом поселке нет действующих предложений. Однако появился новый коттеджный поселок «Веледниково» (Истринский район, Новорижское шоссе), сданный в 2023 году.

Наибольшее количество предложений таунхаусов сейчас сосредоточено на Новорижском и Рогачевском шоссе, вместе составляющих примерно 70% от общего предложения, что делает эти направления привлекательными для потенциальных покупателей, уточнили аналитики.

По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость загородного жилья в России по итогам четвертого квартала 2023 года выросла на 14%. Спрос на таунхаусы сократился на 17%.

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