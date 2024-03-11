Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожал набор продуктов для блинов

Чек индекс: набор продуктов для блинов в России подорожал на 9% за год

close
100%
Пресс-служба ресторана «Матрешка»

В феврале 2024 года стоимость набора продуктов для приготовления блинов по классическому рецепту в России составила 147 рублей, что на 9% больше показателя февраля 2023 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» в преддверии Масленичной недели.

Расчет трат на ингредиенты для «блинного набора» был сделан на основе рецепта приготовления блюда на 4 чел. по «быстрому» способу: молоко — 500 мл., яйца — 2 шт., стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — ½ чайной ложки.

Из ингредиентов больше всего за год подорожали яйца — на 53%, однако подсолнечное масло подешевело на 2%, уточнили аналитики ресурса.

При этом в Москве цена «блинного набора» оказалась на уровне 185 руб. (на 8% выше прошлогоднего показателя), в Санкт-Петербурге — 153 руб. (на 10% выше), в Краснодаре — 152 руб. (на 11% выше). В Казани средний чек ингредиентов для блинов составил 141 руб. (+ 9% за год), в Екатеринбурге — 169 руб. (+12%), в Новосибирске — 181 руб. (+8%).

Аналитики «Чек Индекса» отметили, что к масленичной неделе, как правило, многие пополняют запасы муки, блинных смесей и других продовольственных товаров. В этому году более активному потреблению блинов в преддверии масленицы способствовал праздник 8 марта, добавили аналитики.

Масленичная неделя в России в 2024 году проходит 11-17 марта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами