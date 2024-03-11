В России подорожал набор продуктов для блинов

В феврале 2024 года стоимость набора продуктов для приготовления блинов по классическому рецепту в России составила 147 рублей, что на 9% больше показателя февраля 2023 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» в преддверии Масленичной недели.

Расчет трат на ингредиенты для «блинного набора» был сделан на основе рецепта приготовления блюда на 4 чел. по «быстрому» способу: молоко — 500 мл., яйца — 2 шт., стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — ½ чайной ложки.

Из ингредиентов больше всего за год подорожали яйца — на 53%, однако подсолнечное масло подешевело на 2%, уточнили аналитики ресурса.

При этом в Москве цена «блинного набора» оказалась на уровне 185 руб. (на 8% выше прошлогоднего показателя), в Санкт-Петербурге — 153 руб. (на 10% выше), в Краснодаре — 152 руб. (на 11% выше). В Казани средний чек ингредиентов для блинов составил 141 руб. (+ 9% за год), в Екатеринбурге — 169 руб. (+12%), в Новосибирске — 181 руб. (+8%).

Аналитики «Чек Индекса» отметили, что к масленичной неделе, как правило, многие пополняют запасы муки, блинных смесей и других продовольственных товаров. В этому году более активному потреблению блинов в преддверии масленицы способствовал праздник 8 марта, добавили аналитики.

Масленичная неделя в России в 2024 году проходит 11-17 марта.

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