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В Тегеране анонсировали крупный форум по развитию связей с Африкой

IRNA: саммит «Иран-Африка» в Тегеране соберет более 40 государств континента

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Shutterstock

Тегеран в конце апреля примет второй международный саммит «Иран-Африка» с участием представителей более чем 40 государств Африканского континента. Как передает агентство IRNA, мероприятие пройдет 26-29 апреля одновременно с выставкой IRAN EXPO.

«Второй международный саммит «Иран-Африка» с участием более 40 африканских стран состоится 26-29 апреля в Тегеране», — заявил замглавы по развитию международного бизнеса Организации развития торговли Ирана Сейед Мохаммад-Садег Ганнадзаде.

По его словам, на саммит, который пройдет параллельно с выставкой, планируется приезд министров экономики африканских государств. Иран рассчитывает на расширение экономических связей с континентом, где проживает пятая часть населения Земли и сосредоточены значительные минеральные и топливные ресурсы.

Агентство напоминает, что в Африке содержится около 30% мировых запасов минералов, 12% нефти, 8% природного газа и 50% золота.

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