Индия подписала инвестсоглашение с экономическим блоком ЕАСТ

Индия и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), объединяющая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве. Как сообщает ТАСС, церемония состоялась в Нью-Дели.

«Подписание соглашения знаменует кульминацию почти 15-летней напряженной работы. Индия окажет всю поддержку партнерам для достижения целей и выхода за их рамки», — заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял, назвав событие знаменательным.

Ожидается, что в ближайшие 15 лет заключенный договор обеспечит приток инвестиций из стран ЕАСТ в объеме $100 млрд. Ассоциация рассматривает возможность вложений в совместные предприятия Индии в фармацевтической отрасли, включая медоборудование, а также в химическом и машиностроительном секторах.

Соглашение также направлено на увеличение торговых потоков, создание рабочих мест и экономическое развитие. По данным индийской стороны, оно позволит сократить торговый дефицит с ЕАСТ, который в 2022 году составил $18,58 млрд. Крупнейшими статьями индийского экспорта в страны ассоциации стали химикаты, фармпрепараты, одежда и ювелирные изделия.

До этого стало известно, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за санкций США.

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