ЦБ зафиксировал резкий рост снятия наличных с карт россиянами в 2023 году

В 2023 году россияне сняли рекордный объем наличных денег с банковских карт — 33,3 трлн рублей, что на 13% больше показателя 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России по операциям с картами.

По данным регулятора, столь высоких темпов роста объемов снятия наличных с карт не наблюдалось как минимум в течение последних 10 лет. При этом рост денежных переводов по картам в 2023 году замедлился до минимума за десятилетие — всего 8% в годовом выражении до 79,3 трлн рублей.

В целом объем операций с картами физлиц в 2023 году достиг почти 167 трлн рублей, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Однако годом ранее рост был более существенным — 16%, а в 2021 году вовсе составил рекордные 26%.

По оценкам ЦБ, прирост наличных денег в обращении у россиян по итогам 2023 года приблизился к 2 трлн рублей — до 17,91 трлн рублей на начало декабря плюс еще 374,7 млрд рублей к концу года. Годом ранее данный показатель составлял 2,28 трлн рублей.

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