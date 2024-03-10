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Эксперт заявила о вреде чрезмерной бережливости

Экономист Беляева: экономия россиян угрожает конкурентоспособности компаний РФ

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Depositphotos

Рост склонности россиян к сбережениям на фоне высоких ставок по депозитам может оказать негативный эффект на экономический рост в стране. Об этом рассказала доцент кафедры регионального управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Ольга Беляева в комментарии «ФедералПресс».

По ее словам, хотя в долгосрочной перспективе накопление сбережений поможет пополнить резервы государства и стабилизировать экономику, избыточное накопление на фоне слабого спроса чревато негативными последствиями.

«Снижение потребительского спроса при росте сбережений может оказать негативное влияние на выпуск товаров и услуг, что может повлиять на конкурентоспособность предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, и поспособствовать общему замедлению экономического роста», — подчеркнула эксперт.

Беляева указала, что задача властей заключается в поддержании правильного баланса потребительского спроса и сбережений для обеспечения устойчивого развития экономики. «Основная задача государственной власти — сохранение правильного баланса между сбережениями и потребительским спросом для устойчивого экономического развития государства», — резюмировала она.

В конце февраля россияне назвали самые простые способы увеличения дохода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что кредитные эксперты сочли женщин более финансово грамотными, чем мужчин.

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