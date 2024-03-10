Россияне стали вдвое реже запрашивать крупные займы

В январе-феврале 2024 года доля заявок россиян на микрозаймы от 50 тыс. рублей составила 7,9% от общего числа запрошенных. Это в 1,9 раза меньше, чем в январе-ферале 2023 года (14,8%). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Изначально потребность в суммах подобного объема была во многом связана с желанием финансировать за счет них целевые дорогостоящие траты — например, на различные товары длительного пользования. За год финансовый подход граждан изменился, уточнили в Moneyman: крупные займы стали в большей степени использоваться для покрытия незапланированных трат и экстренные нужды.

Также на тенденцию повлияло изменение финансового поведения заемщиков «банковского профиля», приток которых в микрофинансовый сектор активизировался, начиная с 2023 года. Это те, кому по собственным причинам отказали банки, в результате чего заемщики проявили повышенный интерес к микрофинансовым организациям.

«Эти клиенты привыкли запрашивать большие суммы. Однако готовность МФО удовлетворять их спрос сдерживается необходимостью поиска оптимального баланса между ним, собственными рисками и интересами, а также ограничениями ЦБ. Сталкиваясь на этом фоне с отказами или снижением одобряемых лимитов, такие заемщики сокращали «аппетиты», уменьшая запрашиваемые суммы», — прокомментировал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Сервис провел исследование в марте 2024 года. Сравнивались данные за январь-февраль 2023-2024 годов. Выборка для анализа составила свыше 100 тыс. запросов на микрозаймы в рамках каждого отчетного периода, поступивших со всей России.

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