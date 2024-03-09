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В Словакии рассказали о запасах газа на конец отопительного сезона

TASR: хранилища газа в Словакии заполнены более чем на 70%

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Depositphotos

Хранилища газа в Словакии заполнены более чем на 70%. Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на данные исполнительного директора «Словацкого газового и нефтяного союза» Рихарда Квасньовского.

В публикации отмечается, что год назад запас газа был приблизительно на 9 процентных пунктов ниже.

Агентство подчеркивает, что по данным на 6 марта словацкие хранилища газа были заполнены на 70,47%, что составляет более половины годового потребления газа в Словакии.

Квасньовский подчеркнул, что для Словакии с точки зрения заполняемости хранилищ в краткосрочной перспективе важно, чтобы поставки газа через Украину продолжались.

Ежедневно через Словакию транзитом проходит порядка 40 млн кубических метров российского газа, значительная часть из него направляется в Австрию и Италию, говорится в публикации.

В середине февраля 2024 года европейские подземные хранилища газа были заполнены на 67,9%, что является рекордно высокий показателем для данного периода.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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