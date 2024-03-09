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Илон Маск создал аналог YouTube

Fortune: соцсеть Х на следующей неделе запустит аналог YouTube для телевизоров

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Gonzalo Fuentes/Reuters

На следующей неделе соцсеть X (бывшая Twitter), принадлежащая Илону Маску, готовится запустить видеоприложение для умных телевизоров, узнали в Fortune.

По словам источника издания, визуально сервис выглядит идентично телевизионному приложению YouTube. Пока что он будет доступен только на устройствах Amazon и Samsung, уточнил собеседник.

Таким образом Маск намерен навязать конкуренцию YouTube и Twitch, которые сейчас доминируют в сфере видео-контента.

Американский миллиардер приобрел платформу Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. Покупку он объяснил фразой «Мне пришлось». Прошлым летом он переименовал купленную соцсеть в X и сменил ее логотип.

В прошлом месяце Маска освободили от дачи показаний насчет сделки вокруг соцсети.

Ранее Илон Маск лишился звания богатейшего человека мира.

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