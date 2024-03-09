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Российские вина могут серьезно подорожать

Крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%

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Shutterstock

Кубанские и крымские в 2024 году могут подорожать на 10% и 30% соответственно, предупреждает Telegram-канал Mash.

Это может произойти, если в России решат ввести пошлину в размере 200% на вина из стран НАТО. На днях с таким предложением выступили в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).

«Если рислинг из Германии станет в несколько раз дороже, то никто и не заметит, как рислинг отечественный начнет стоить чуть больше 700 рублей вместо 550 рублей», — отмечается в сообщении.

Еще одна причина потенциального роста цен на отечественные вина — сохраняющаяся высокая доля импортной продукции в закупках российских аграриев. Речь главным образом идет о саженцах и технике.

До этого в России зафиксировали резкий рост производства вина. За январь — февраль показатель увеличился почти на треть.

Ранее экономист Павел Сигал предупредил, что высокие пошлины на вино из недружественных стран ударят по карману россиян.

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