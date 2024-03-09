Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жилье дешевело по всему миру больше года

МБР: жилье по всему миру дешевеет больше года, сильнее всего в ЕС

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жилье во всем мире по итогам третьего квартала 2023 года подешевело на 2%, падение цен наблюдается уже на протяжении пяти кварталов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка международных расчетов (МБР).

Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в начале кризиса 2008 года, однако на этот раз, считают экономисты, падение цен на жилье вряд ли является предзнаменованием нового мирового кризиса.

Лидером по снижению стоимости в третьем квартале 2023 года стала Европа: сильнее всего жилье подешевело в Люксембурге (на 17%), Германии (на 15%), Финляндии и Словакии (на 12%) и, наконец, в Чехии (на 11%). Россия по темпам реального снижения цен на квадратные метры занимает 25-е место в мире – они выросли на 3,2% меньше, чем общая инфляция.

При этом в некоторых странах наблюдался рост цен. Так, активнее всего в третьем квартале квадратные метры дорожали в Турции – сразу на 21%. Также заметная положительная динамика была зафиксирована в ОАЭ (17%), Греции (9,4%) и на Филиппинах (7%).

В феврале в Госдуме предрекли падение цен на жилье после отмены льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что цены на съем жилья в России продолжают расти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами