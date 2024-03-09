Жилье дешевело по всему миру больше года

Жилье во всем мире по итогам третьего квартала 2023 года подешевело на 2%, падение цен наблюдается уже на протяжении пяти кварталов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка международных расчетов (МБР).

Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в начале кризиса 2008 года, однако на этот раз, считают экономисты, падение цен на жилье вряд ли является предзнаменованием нового мирового кризиса.

Лидером по снижению стоимости в третьем квартале 2023 года стала Европа: сильнее всего жилье подешевело в Люксембурге (на 17%), Германии (на 15%), Финляндии и Словакии (на 12%) и, наконец, в Чехии (на 11%). Россия по темпам реального снижения цен на квадратные метры занимает 25-е место в мире – они выросли на 3,2% меньше, чем общая инфляция.

При этом в некоторых странах наблюдался рост цен. Так, активнее всего в третьем квартале квадратные метры дорожали в Турции – сразу на 21%. Также заметная положительная динамика была зафиксирована в ОАЭ (17%), Греции (9,4%) и на Филиппинах (7%).

В феврале в Госдуме предрекли падение цен на жилье после отмены льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что цены на съем жилья в России продолжают расти.