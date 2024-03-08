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Полумиллионный посетитель павильона Сбера на выставке «Россия» получил подарки от банка

Елена Шутеева из Уссурийска стала 500-тысячным гостем павильона Сбера на ВДНХ

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Pexels

В Международный женский день в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ поприветствовали пятисоттысячного посетителя. Им стала Елена Шутеева из Уссурийска, которая приехала на выставку с сыновьями Савелием и Данилой. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Семье подарили подарки от банка — колонку SberBoom, футболки с принтами, которые создала нейросеть Сбера Kandinsky, и сертификат на посещение кафе «Мрия».

Дети были рады увидеть Сберкота и увлекательно провели день в павильоне Сбера.

В Сбере рассказали, что сейчас на площадке компании проходят дни Дальнего Востока, поэтому на мероприятии присутствовал глава Дальневосточного банка Сбера Андрей Черкашин.

Он пообщался с семьей Шутеевых за чаем с угощениями. Команда Дальневосточного банка также подготовила для семьи подарок и букет.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Вход для всех бесплатный.

Чтобы не стоять в очереди, в Сбере рекомендуют заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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