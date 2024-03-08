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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина достигла $70 тысяч, обновив исторический максимум

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Shutterstock

Стоимость биткоина обновила рекордное значение, достигнув $70 тыс., сообщает РИА Новости.

На бирже Binance, являющейся крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин по состоянию на 18.39 мск поднимался на 0,94% за сутки – до $67,8 тыс., незадолго до этого его курс вырос до $69 тыс. За несколько минут до этого – до $69,9 тыс., что является новым максимумом.

По данным портала CoinMarketCap, который занимается расчетом средней цены более чем по 20 биржам, стоимость данной криптовалюты росла на 1,08% – в среднем до $68 тыс. Динамика приводится за сутки.

5 марта биткоин впервые преодолел отметку $69 тыс. На максимуме курс биткоина на бирже Coinbase превысил отметку $69 354,92. Но уже сутки спустя курс криптовалюты снизился до $62 тыс. Отмечается, что аналитики допускают коррекцию биткоина в ближайшие недели после столь стремительного ралли.

Ранее россиян предупредили об элементе казино в торговле биткоином.

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