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Еврокомиссия планирует предоставить Киеву €4,5 млрд до конца марта

ЕК намерена предоставить Киеву €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле

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РИА Новости

Еврокомиссия намерена предоставить Украине €4,5 млрд до конца марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЕК Валдиса Домбровскиса.

«Еврокомиссия до конца месяца предоставит первый платеж в рамках программы поддержки Украины (в €50 млрд, — «Газета.Ru») в размере €4,5 млрд», — сказал он.

По его словам, следующий транш последует в апреле в размере €1,5 млрд.

8 марта стало известно, что в Киев прибыл заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

В январе Домбровскис заявлял, что Еврокомиссия представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. При этом позднее комитет Европейского парламента по торговле поддержал предложение Еврокомиссии продлить режим свободной торговли с Украиной сроком еще на год.

Ранее Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС.

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