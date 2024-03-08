Объемы незавершенного строительства в РФ демонстрируют снижение

По предварительной оценке Счетной палаты РФ, в 2023 году продолжается сокращение объема незавершенного строительства в стране. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова в интервью на Международной выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

«Не могу пока прокомментировать никаких цифр по 2023 году, потому что отчетность еще формируется. Я думаю, что ближе к маю эти цифры будут более понятны, но уже могу сказать, что в 2023 году складывалась достаточно позитивная динамика», — отметила Изотова.

Она напомнила, что на начало 2023 года объем незавершенного строительства в РФ составлял около 3 тыс. объектов на сумму свыше 200 млрд руб. В течение года по 295 объектам были приняты решения о продолжении или завершении строительства, списании либо приватизации.

«Улучшению ситуации способствует реализация правительством дорожной карты и создание на федеральном уровне межведомственной комиссии по этому вопросу», — пояснила и.о. главы Счетной палаты.

На 1 января 2023 года незавершенными в России оставались около 3 тысяч строительных объектов общей стоимостью более 200 миллиардов рублей. Однако, по словам Галины Изотовой, ситуация меняется в лучшую сторону благодаря мерам правительства.

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