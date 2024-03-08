Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы страны, которые заработали миллиарды на экспорте цветов в 2023 году

Нидерланды, Колумбия и Эквадор суммарно экспортировали цветов на $6,6 млрд

close
100%
Shutterstock

Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали безусловными лидерами мирового цветочного экспорта по итогам 2023 года. Суммарная стоимость их поставок на внешние рынки составила $6,6 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты с платформы ООН Comtrade.

Абсолютным лидером стали Нидерланды, экспортировавшие 552 тыс. тонн цветов на $4,6 млрд. Колумбия заняла второе место с 143 тыс. тонн поставок на $1,1 млрд. Замкнул тройку лидеров Эквадор, продавший за рубеж 181 тыс. тонн цветов на $987 млн.

В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Кения ($387 млн, 64 тыс. тонн) и Нигерия ($157 млн, 97 тыс. тонн). Замыкают топ-10 Италия ($126 млн, 16 тыс. тонн), Китай ($110 млн, 34 тыс. тонн), Канада ($109 млн, 34 тыс. тонн), Малайзия ($76 млн, 23 тыс. тонн) и ЮАР ($61 млн, 8 тыс. тонн).

При этом за год больше всего нарастила объемы экспорта Нигерия — в 4 раза. Сильнее всего упали поставки у Колумбии (-49%), Кении (-38%) и Китая (-32%), пишет издание.

Что касается других стран, то наибольший прирост показала Эстония (+86 раз, до $105 тыс.), Намибия (+85 раз, до $16 тыс.), Тунис (+35 раз, до $153 тыс.), Тринидад и Тобаго (+19 раз, до $15,5 тыс.) и Ирландия (+13 раз, до $4 млн).

Россия экспортировала цветов в 2023 году всего на $40 тыс., 86% из которых пришлось на Армению.

До этого стало известно, что Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию.

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на цветы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами