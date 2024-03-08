На Украине введут новые сборы для пополнения казны

Власти Украины готовятся повысить налоги и сборы для пополнения доходной части бюджета на 0,5% ВВП, чего требует Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на данные главы профильного комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

По информации издания, в ближайшее время правительство внесет в парламент законопроект о введении дополнительного военного сбора для индивидуальных предпринимателей (ИП). Первыми заплатят ИП 3-й категории — для них установят сбор в 1,5% от оборота. Не исключено повышение и для ИП 1-й и 2-й категорий, которые уже платят 1,5%.

Кроме того, как пишет издание, предлагается ввести дополнительные сборы на покупку банковских металлов, первую регистрацию авто, продажу недвижимости и ювелирных изделий, обложить операторов мобильной связи, а также повысить акцизы на газировку и топливо.

По оценкам издания, эти меры в совокупности должны принести в бюджет около 44 млрд гривен (более €1 млрд), что соответствует требованию МВФ установить дополнительные поступления на уровне 0,5% ВВП.

На 2024 год бюджетный дефицит Украины запланирован в размере $43,9 млрд. Львиную долю этой суммы Киев рассчитывает покрыть за счет помощи западных партнеров. При этом из-за задержек с согласованием программ за первые два месяца года поступления внешней помощи составили лишь $1,2 млрд.

До этого стало известно, когда МВФ обсудит новый транш Украине

Ранее МВФ приступил к пересмотру финпрограммы для Украины.