Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики зафиксировали рост покупок праздничных товаров перед 8 Марта

«Такском»: в РФ наблюдался повышенный спрос на цветы, сладости и вино к 8 Марта

close
100%
Shutterstock/Gustova Svetlana

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в России значительно увеличились продажи традиционных праздничных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет RT cо ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Такском», основанные на анализе более 56 млрд кассовых чеков.

Наибольший рост показали продажи цветов — на 11% в годовом выражении. При этом средняя цена букета составила около 1,5 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в 2023 году. Также существенно возросли продажи клубники (+16%), тортов (+13%), конфет (+6%) и вина (+5%).

«Средняя стоимость конфет достигла 317 рублей. Средняя цена на торт в марте 2024 года составила 875 рублей», — говорится в статистике «Такскома».

Значительный прирост спроса наблюдался и на мягкие игрушки (+17%), украшения (+13%) и шампанское (+9%). С другой стороны, заметно просели продажи смартфонов — на 22% по сравнению с мартом 2023 года.

Из данных также следует, что покупатели охотно приобретали шоколад к 8 Марта, несмотря на его подорожание на 9% до 138 рублей в среднем. Однако объемы продаж снизились на 2% в годовом выражении.

До этого выяснилось, что самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы.

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на цветы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами