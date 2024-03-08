Аналитики зафиксировали рост покупок праздничных товаров перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в России значительно увеличились продажи традиционных праздничных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет RT cо ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Такском», основанные на анализе более 56 млрд кассовых чеков.

Наибольший рост показали продажи цветов — на 11% в годовом выражении. При этом средняя цена букета составила около 1,5 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в 2023 году. Также существенно возросли продажи клубники (+16%), тортов (+13%), конфет (+6%) и вина (+5%).

«Средняя стоимость конфет достигла 317 рублей. Средняя цена на торт в марте 2024 года составила 875 рублей», — говорится в статистике «Такскома».

Значительный прирост спроса наблюдался и на мягкие игрушки (+17%), украшения (+13%) и шампанское (+9%). С другой стороны, заметно просели продажи смартфонов — на 22% по сравнению с мартом 2023 года.

Из данных также следует, что покупатели охотно приобретали шоколад к 8 Марта, несмотря на его подорожание на 9% до 138 рублей в среднем. Однако объемы продаж снизились на 2% в годовом выражении.

До этого выяснилось, что самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы.

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на цветы.