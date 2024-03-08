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Стало известно, сколько россиян задумываются об открытии инвестиционного счета

«Выберу.ру»: почти каждый третий россиянин интересуется инвестиционными счетами

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Около трети россиян (30%) уже открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для накоплений, а 31% пока только интересуются возможностями этого инструмента. Об этом свидетельствует опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Из опрошенных 21% использует ИИС для инвестиций, при этом 9% открыли счет в 2023 году, чтобы зафиксировать выгодные условия по ИИС 1 и 2 типа. Однако только 6% собираются открыть новый тип ИИС в текущем году.

31% участников опроса не имеют ИИС, но хотели бы разобраться в этом инструменте и узнать о его возможностях. В то же время треть (33%) респондентов предпочитают более традиционный способ инвестирования — банковские вклады.

«В январе количество физлиц с брокерскими счетами превысило 30,2 млн, что коррелирует с ростом интереса к ИИС. Мы фиксируем 15% рост посещений разделов по инвестпродуктам в феврале по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, при высоких ставках депозиты остаются конкурентными», — прокомментировал исполнительный директор «Выберу.ру». Ярослав Баджурак.

До этого Путин выступил с предложением страховать вложения в долгосрочные ИИС.

Ранее россиян предупредили об элементе казино в торговле биткоином.

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