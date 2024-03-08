Стоимость никеля обновила максимум с ноября 2023 года

На Лондонской бирже металлов (LME) цена никеля впервые с 9 ноября 2023 года поднималась выше $18 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

Согласно данным торговой площадки, в ходе торгов 8 марта стоимость металла росла на 0,72%, достигнув к 9:51 мск $18,02 тыс. за тонну. Впоследствии рост замедлился – к 10:23 мск цена никеля составляла $17,98 тыс. (+0,5%).

В январе стоимость урана на спотовом рынке достигла $94,4 за фунт, максимального уровня с ноября 2007 года в период т.н. «ядерного ренессанса». Уран активно дорожал с марта 2023 года на фоне опасений санкций в отношении российских поставок и логистических проблем. Подъем ускорился в сентябре после переворота в Нигере, где ведет добычу французская Orano.

Ряд аналитиков прогнозируют дальнейший рост цены на уран до $300 за фунт. Средняя спотовая цена на уран в декабре 2023 года составляла $91 за фунт, увеличившись примерно в 1,8 раза по сравнению с январем.

Ранее Россия снова стала главным поставщиком урана в США.