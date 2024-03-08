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Стал известен минимальный бюджет для приобретения студии в Москве

«Лента.ру»: минимальная стоимость квартиры-студии в Москве составляет 4,3 млн

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Минимальный бюджет для покупки самой дешевой студии в Москве в массовом сегменте составляет 4,3 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 19,6 кв.м без отделки в сданном жилом комплексе района Косино-Ухтомский. Верхняя планка цен на студии в массовом сегменте — 32,2 млн рублей. За эти деньги экспонируется лот площадью 22,5 кв.м без отделки в новостройке Покровского-Стрешнева, которую сдадут в IV квартале 2024 года.

В бизнес-классе минимальная цена студии — 8 млн рублей. Это квартира 20,2 кв.м без отделки в районе Москворечье-Сабурово, новостройку сдадут во II квартале 2026 года. Максимальный бюджет для студии бизнес-класса — 28,6 млн рублей за лот 43,7 кв.м с отделкой в сданном ЖК в Черемушках.

В премиум-сегменте самая доступная студия стоит 15,3 млн рублей. Это квартира 30,7 кв.м без отделки в районе Марьина Роща, срок сдачи — IV квартал 2025 года. Самая дорогая студия обойдется в 90,9 млн рублей — это лот 65,1 кв.м без отделки в Дорогомилове, новостройку планируют сдать в IV квартале 2024 года.

По данным аналитиков на первичном рынке жилья в пределах старой Москвы представлено около 6,7 тыс. студий.

Накануне риелтор заявила о снижении спроса на вторичное жилье в Москве.

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