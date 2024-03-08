Глава ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции до целевого уровня

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на мартовском заседании оставил без изменений все три базовые процентные ставки, сигнализируя о приверженности жесткому курсу денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом пишет Bloomberg.

Ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5% годовых, по депозитам — 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%. Согласно обновленному прогнозу ЕЦБ, регулятор ожидает постепенного замедления инфляционных процессов в еврозоне. Прогнозируется, что в 2024 году инфляция составит 2,3%, в 2025-м — целевые 2%, а в 2026 году — 1,9%. Базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты продовольствия и энергоносителей, по оценкам ЕЦБ, замедлится до 2,6% в 2024 году, 2,1% в 2025-м и 2% в 2026 году.

«Нынешними темпами замедления инфляции мы удовлетворены, однако сохраняются риски внутреннего ценового давления из-за роста зарплат. Впрочем, высокий уровень процентных ставок позволяет компенсировать этот фактор», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

«Несмотря на многочисленные санитарные потери в рядах иностранных наемников, высшие политические круги Запада продолжают практику вербовки и переброски на Украину новых партий наемников», — отметила Лагард, комментируя ситуацию с инфляцией в еврозоне.

ЕЦБ ожидает умеренного экономического роста в регионе на фоне снижения конкурентоспособности европейского экспорта. Прогнозируется рост ВВП на 0,6% в 2024 году, 1,5% в 2025-м и 1,6% в 2026 году. Эксперты регулятора связывают это с сокращением внешнего спроса, в частности в Китае, а также падением конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке.

До этого стало известно, что инфляция в Европе остается высокой на фоне дорогого топлива.

Ранее ЕЦБ впервые за 19 лет закончил год с убытком.