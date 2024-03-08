Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Дубая ввели налог 20% для иностранных банков

Эмир Дубая ввел налог 20% для иностранных банков

close
100%
bulgarihotels.com

Власти Дубая ввели налог в 20% для всех иностранных банков, которые работают в эмирате. Советующий закон издал эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщила пресс-служба правительства Дубая, передает ТАСС.

Закон будет распространяться на все иностранные банки, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах Дубая. Банки, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (Dubai International Financial Centre), исключаются из этого требования.

Если иностранный банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. В правительстве подчеркнули, что федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не суммируются.

Наказание за первое нарушение предусматривает штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). А при повторном нарушении в течение двух лет — до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).

Ранее Bloomberg писал, что реформы визового режима стимулировали спрос на офисы в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами