Стало известно, когда МВФ обсудит новый транш Украине

Совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 уже во второй половине марта. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, передает ТАСС.

Ожидается, что транш будет выделен после рассмотрения советом нового обзора экономики Украины.

23 февраля МВФ и Украина достигли рабочей договоренности о новом транше помощи. Точные сроки, в которые Украина может получить финансирование, не приводятся.

При этом, по словам представителей организации, будущее и перспективы украинской экономики на 2024 год все еще остаются неопределенными.

14 февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования. По словам Георгиевой, Киев заслужил поддержку со стороны международного сообщества мудрой внутренней экономической политикой.

Ранее стало известно, когда ЕС начнет переводить средства Украине из нового транша.