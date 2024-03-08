Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда МВФ обсудит новый транш Украине

ТАСС: совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 в марте

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 уже во второй половине марта. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, передает ТАСС.

Ожидается, что транш будет выделен после рассмотрения советом нового обзора экономики Украины.

23 февраля МВФ и Украина достигли рабочей договоренности о новом транше помощи. Точные сроки, в которые Украина может получить финансирование, не приводятся.

При этом, по словам представителей организации, будущее и перспективы украинской экономики на 2024 год все еще остаются неопределенными.

14 февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования. По словам Георгиевой, Киев заслужил поддержку со стороны международного сообщества мудрой внутренней экономической политикой.

Ранее стало известно, когда ЕС начнет переводить средства Украине из нового транша.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами