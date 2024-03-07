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Россия продлила приостановку публикации статистики по нефти и газу

Кабмин России на год продлил запрет на публикацию статистики по нефти и газу

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Depositphotos

Правительство Российской Федерации до 1 апреля 2025 года продлило приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Это следует из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Как говорится в документе, соответствующее изменение вносится в распоряжении правительства России от 26 апреля 2023 года N 1074-р.

В нем отмечается, что исключения могут быть по решению премьера, а также его заместителей.

Публикация таких сведений в стране приостановилась с данных за март и первый квартал прошлого года.

4 марта вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страна сократит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. баррелей в сутки.

13 февраля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно.

Ранее Новак рассказал, когда мир начнет отказываться от нефти и газа.

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