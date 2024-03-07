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В Финляндии изымают из продажи сервелат из-за гепатита Е

Финская Kotivara изымает из продажи сервелат из-за обнаружения в нем гепатита Е

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Shutterstock/FOTODOM

В Финляндии производитель Kotivara изымает из продажи несколько видов сервелата, так как в части продукции был обнаружен гепатит E. Об этом пишет Yle.

В реестр ведомства здравоохранения и социального развития THL в январе-феврале было внесено около 80 случаев заражения гепатитом Е в разных частях Финляндии.

Подлежащие изъятию партии находились в продаже с 3 ноября в магазинах розничной и оптовой торговли. Покупатели смогут вернуть опасный сервелат в магазин и получить свои деньги.

В январе сообщалось, что в Свердловской области семь посетителей одного кафе заразились гепатитом А. Инцидент произошел в городе Краснотурьинск. Все заразившиеся питались в кафе Giro Burger. Согласно данным Роспотребнадзора в заведении выявили серьезные нарушения. В частности в кафе отсутствует водопровод и сопроводительные документы к продукции. Кроме того, сотрудники не проходили медицинское обследование и готовили пищу в личной одежде.

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