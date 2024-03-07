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Главы Эн+ и Минэнерго обсудили перспективы развития энергетики в России

В холдинге Эн+ предложили решения по сокращению энергодефицита в России

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Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны. Об этом заявил генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков на рабочей встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

В ходе встречи, посвященной развитию энергетической отрасли России, гендиректор холдинга Эн+ представил предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года.

В частности, Михаил Хардиков заявил о необходимости создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов.

Также обсуждались вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки.

Стратегическим направлением развития угольной энергетики были названы освоение и локализация технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применение золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширение использования углехимии.

Особое внимание на встрече уделили мерам, помогающим достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также обеспечению топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами.

Кроме того, Михаил Хардиков и Николай Шульгинов обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.

Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсе конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 млрд руб. частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт и позволит сократить энергодефицит.

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